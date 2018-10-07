محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة ترتيبات تنظيم مسيرة جماهيرية غدا بمحافظة إب إب - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح الترتيبات الخاصة لتنظيم مسيرة جماهيرية صباح غد للتنديد بالحصار والحرب الاقتصادية وسياسة التجويع والتلاعب بالعملة التي تمارسها قوى العدوان ضد الشعب اليمني.



واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي للمحافظة أمين الورافي ووكلاء المحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية وعدد من مدراء المديريات مستوى الإعداد للمسيرة الحاشدة بمدينة إب.



وفي الاجتماع حث المحافظ صلاح الوكلاء ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات على إستكمال كافة المهام الخاصة بالمسيرة والتفاعل والمشاركة الواسعة فيها.



وأكد رفض أبناء محافظة إب سياسة التجويع والحصار لكسر إرادة الشعب اليمني لتمرير مخططات قوى العدوان.



ودعا المحافظ صلاح أبناء المحافظة بمختلف توجهاتهم للمشاركة الواسعة في هذه المسيرة لإيصال مظلومية الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان وحصار منذ ما يقارب أربع سنوات.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ