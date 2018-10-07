محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا بصنعاء .. انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول للارتقاء بالعمل المؤسسي صنعاء - سبأ:

تبدأ غدا بالعاصمة صنعاء أعمال المؤتمر العلمي الأول للارتقاء بالعمل المؤسسي في ضوء عهد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لمالك الأشتر.



يهدف المؤتمر الذي تنظمه علی مدی ثلاثة أيام دائرة التعليم الجامعي بالتعاون مع عدد من الجامعات اليمنية، بمشاركة نخبة من رجال الفكر والاقتصاد والسياسة والأكاديميين والباحثين، التعريف بالتراث الإسلامي الحضاري و الإستفادة منه في العملية التعليمية.



وسيقدم خلال المؤتمر فرصة لتقديم نحو 30 ورقة عمل بحثية في مجالات " الإدارية، والاقتصادية، القضائية والرقابية، والتربوية والاجتماعية ، والمحور السياسي" وتسليط الضوء علی عهد الإمام علي بن أبي طالب.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ