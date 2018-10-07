انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق

مسقط - سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (65ر9) نقطة وبنسبة (21ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (13ر4516) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (78ر4525) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(343) ألفًا و(659) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (6ر25) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (3) ملايين و(151) ألفًا و(399) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (047ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (05ر18) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (44) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (86ر1) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (494) ألف ريال عماني أي ما نسبته (08ر21) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (450) ألف ريال عماني وبنسبة (22ر19) في المائة.

[07/أكتوبر/2018]سبأ