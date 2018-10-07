محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تنسيق تنفيذ مشاريع المجلس الدنماركي بذمار ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع بذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي آلية تنسيق المشاريع التي ينفذها المجلس الدنماركي في مجال المياه والصرف الصحي بالمحافظة.



وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محسن علي هارون وضم الجهات ذات العلاقة ومدير قطاع المياه في المجلس الدنماركي علي العماد، أكد المحافظ المقدشي أهمية التدخل لمعالجة مشاكل المياه والصرف الصحي خاصة في الأحياء والتوسعات العمرانية الجديدة وبما يحد من انتشار الأمراض والأوبئة و مشاكل تلوث المياه.



وأشار إلى التحديات الإنسانية الملحة بالمحافظة في ظل تزايد أعداد النازحين ما تسبب في الضغط على الخدمات .. لافتاً إلى أهمية دعم المنظمات لجهود السلطة المحلية في توفير الخدمات الأساسية خاصة في ظل شحة الموارد والإمكانيات.



ودعا محافظ ذمار إلى التدخل في إعادة تأهيل شبكة المياه وتشغيل الآبار بالطاقة البديلة والإسهام الفاعل في حصول المجتمع المحلي على المياه النظيفة والحد من مشاكل الصرف الصحي.



وأشاد بجهود المجلس الدنمركي في البدء بتنفيذ مشروع مياه عزان .. مؤكداً استعداد السلطة المحلية تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ أنشطته ومشاريعه بالمحافظة.



فيما أشار مدير قطاع المياه بالمجلس الدنماركي إلى أن تدخل المجلس للمرة الأولى بالمحافظة تضمن تنفيذ مشروع مياه حارة عزان بمدينة ذمار وتشغيله بالطاقة الشمسية وشبكة المياه وتوفير خط ضخ المياه إلى خزان ذمار القرن بتكلفة مليون يورو.



وتطرق إلى تدخلات المجلس في قطاعات الغذاء والزراعة والحماية والمياه والإصحاح البيئي .. مبيناً أن المجلس يعمل على تنفيذ مشاريع في إعادة وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.



بدوره استعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومدير فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشئون الإنسانية المهندس منير المروني الوضع الإنساني والاحتياجات الضرورية في جوانب المياه والصرف الصحي.



وأشارا إلى التحديات التي تواجه السلطة المحلية في توفير الخدمات الأساسية مع استمرار توافد النازحين وقلة الإمكانيات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



من جانبه أشار مدير مكتب الصحة الدكتور خالد الحجي ومدير صندوق النظافة والتحسين محمد شرف عباد إلى أهمية التدخل في إعادة تأهيل دورات المياه الخاصة بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة في مناطق أطراف المدينة.



فيما دعا مدير مكتب التربية بالمحافظة إلى التدخل العاجل في إعادة تأهيل دورات المياه للمدارس .. مشيراً إلى أن 100 ألف طالب وطالبة بحاجة للمقاعد والكراسي الدراسية.



حضر الاجتماع مدير فرع الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد الكحلاني ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل خالد سيف المقدشي ومدير الشئون المالية بديوان المحافظة عبدالسلام علي الصيح ومنسق المياه بالمجلس الدنمركي صالح حكمي

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ