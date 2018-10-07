ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 07 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:53:36م
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم الجديد لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم الجديد لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الاوتشا) سيباستيان تريفيس.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
آخر الأخبار:
بدء دورة في مجال الدعم النفسي والإجتماعي وإدارة الحالة للأطفال بإب
مصرع شخصين جراء حادث دهس في الصين
مكتب الزراعة بصنعاء يبدأ تأهيل مشتلي موسنة بمناخة والحتارش ببني حشيش
مناقشة تدخلات منظمة أطباء "بلا حدود السويسرية" في العدين والفرع بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة آلية تنسيق تنفيذ مشاريع المجلس الدنماركي بذمار
[07/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع بذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي آلية تنسيق المشاريع التي ينفذها المجلس الدنماركي في مجال المياه والصرف الصحي بالمحافظة.


وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محسن علي هارون وضم الجهات ذات العلاقة ومدير قطاع المياه في المجلس الدنماركي علي العماد، أكد المحافظ المقدشي أهمية التدخل لمعالجة مشاكل المياه والصرف الصحي خاصة في الأحياء والتوسعات العمرانية الجديدة وبما يحد من انتشار الأمراض والأوبئة و مشاكل تلوث المياه.

وأشار إلى التحديات الإنسانية الملحة بالمحافظة في ظل تزايد أعداد النازحين ما تسبب في الضغط على الخدمات .. لافتاً إلى أهمية دعم المنظمات لجهود السلطة المحلية في توفير الخدمات الأساسية خاصة في ظل شحة الموارد والإمكانيات.

ودعا محافظ ذمار إلى التدخل في إعادة تأهيل شبكة المياه وتشغيل الآبار بالطاقة البديلة والإسهام الفاعل في حصول المجتمع المحلي على المياه النظيفة والحد من مشاكل الصرف الصحي.

وأشاد بجهود المجلس الدنمركي في البدء بتنفيذ مشروع مياه عزان .. مؤكداً استعداد السلطة المحلية تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ أنشطته ومشاريعه بالمحافظة.

فيما أشار مدير قطاع المياه بالمجلس الدنماركي إلى أن تدخل المجلس للمرة الأولى بالمحافظة تضمن تنفيذ مشروع مياه حارة عزان بمدينة ذمار وتشغيله بالطاقة الشمسية وشبكة المياه وتوفير خط ضخ المياه إلى خزان ذمار القرن بتكلفة مليون يورو.

وتطرق إلى تدخلات المجلس في قطاعات الغذاء والزراعة والحماية والمياه والإصحاح البيئي .. مبيناً أن المجلس يعمل على تنفيذ مشاريع في إعادة وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

بدوره استعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومدير فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشئون الإنسانية المهندس منير المروني الوضع الإنساني والاحتياجات الضرورية في جوانب المياه والصرف الصحي.

وأشارا إلى التحديات التي تواجه السلطة المحلية في توفير الخدمات الأساسية مع استمرار توافد النازحين وقلة الإمكانيات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جانبه أشار مدير مكتب الصحة الدكتور خالد الحجي ومدير صندوق النظافة والتحسين محمد شرف عباد إلى أهمية التدخل في إعادة تأهيل دورات المياه الخاصة بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة في مناطق أطراف المدينة.

فيما دعا مدير مكتب التربية بالمحافظة إلى التدخل العاجل في إعادة تأهيل دورات المياه للمدارس .. مشيراً إلى أن 100 ألف طالب وطالبة بحاجة للمقاعد والكراسي الدراسية.

حضر الاجتماع مدير فرع الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد الكحلاني ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل خالد سيف المقدشي ومدير الشئون المالية بديوان المحافظة عبدالسلام علي الصيح ومنسق المياه بالمجلس الدنمركي صالح حكمي

سبأ
  المزيد من (محلي)
بدء دورة في مجال الدعم النفسي والإجتماعي وإدارة الحالة للأطفال بإب
مكتب الزراعة بصنعاء يبدأ تأهيل مشتلي موسنة بمناخة والحتارش ببني حشيش
مناقشة تدخلات منظمة أطباء "بلا حدود السويسرية" في العدين والفرع بإب
وزير الصحة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
وزير التخطيط يؤكد أهمية المسوح والمؤشرات الإحصائية لإعداد الخطط ورسم السياسات
قبائل بني الجلبي في المحويت تندد بحرب التجويع الدولية علی الشعب اليمني
وزير الأشغال يدشن مشروع إنشاء خزان مياه بمستشفى الثورة
مناقشة اوضاع السجون وسبل تعزيز اداء اجهزة العدالة في البيضاء
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تمول خمسة مشاريع تنموية بذمار
مناقشة ترتيبات تنظيم مسيرة جماهيرية غدا بمحافظة إب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف بسبع غارات ممتلكات المواطنين في التحيتا بالحديدة
[07/أكتوبر/2018]
العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على المحافظات
[07/أكتوبر/2018]
الرئيس المشاط يلتقي رئيس رابطة علماء اليمن
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
[05/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by