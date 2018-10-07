مناقشة تسهيل فرص إلتحاق أبناء صنعاء في التعليم الجامعي

صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ومحافظ صنعاء حنين محمد قطينة، الجوانب المتعلقة بتسهيل فرص التحاق أبناء المحافظة في التعليم الجامعي.





واستعرض الاجتماع خصوصية المحافظة وأهمية الدفع بأبنائها للالتحاق في التعليم الجامعي بما يسهم في إيجاد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات المحافظة خاصة في مختلف التخصصات .





وفي الاجتماع أشار وزير التعليم العالي إلى تفهمه لخصوصية محافظة صنعاء، وأهمية تأهيل أبنائها وتمكنيهم من الالتحاق في التخصصات الجامعية للإسهام في عملية التنمية بالمحافظة خاصة المناطق النائية.





بدوره ثمن المحافظ قطينة اهتمام وزير التعليم العالي بتذليل الصعوبات التي تواجه خريجي الثانوية من أبناء المحافظة بما يمكنهم من الالتحاق بالتعليم الجامعي .

[07/أكتوبر/2018]سبأ