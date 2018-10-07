مناقشة إجراءات الحفاظ على الحوض المائي بذمار

ذمار - سبأ:

ناقش إجتماع بفرع هيئة الموارد المائية بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي رئيس لجنة الحوض المائي، الجوانب المتعلقة بالحوض المائي واجراءات الحفاظ عليه وحمايته من الاستنزاف.





وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محسن علي هارون .. أكد المحافظ المقدشي أهمية الحفاظ على الحوض المائي من الاستنزاف الجائر كون الثروة المائية ملك للأجيال ومسؤولية الحفاظ عليها تتطلب تضافر جهود الجميع.





وشدد على ضرورة تفعيل دور فرع الهيئة العامة للموارد المائية والمجالس المحلية والأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين ومنع الحفر العشوائي وتنظيم عمل الحفارات ومنع وإخراح الحفارات غير المرخصة .





ولفت محافظ ذمار إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الثروة المائية .. مشيدا بجهود مكتب هيئة الموارد المائية في إدارة الحوض خلال الفتره الماضية.





بدوره أشار مدير فرع هيئة الموارد المائية عبدالحكيم وهبي مسعود إلى أهمية تعاون الجهات المعنية مع المكتب لحماية الحوض المائي من الاستنزاف والحد من ظاهرة الحفر العشوائي .





وأشار إلى أنه تم ضبط أكثر 80 مخالفة خلال الربع الثالث من العام الجاري شملت عدد من الحفارات المخالفة وأعمال الحفر العشوائي في مختلف المديريات .. مستعرضا جهود المكتب في إدارة الحوض وحمايته من الاستنزاف.





حضر الاجتماع مدير مكتب الصناعة ناجي العزي ومدير صندوق النظافة والتحسين محمد شرف عباد ومدير مديرية ميفعة عنس علي الكبسي ومدير الموارد المالية ناجي السنحاني ومدارء الإدرات بفرع الهئية والمختصين .

[07/أكتوبر/2018]سبأ