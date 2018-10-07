[07/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ:
ناقش اجتماع بمكتب المالية محافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، جهود تعزيز السلطة المحلية ورفع كفاءة تحصيل الموارد المحلية والمحلية المشتركة وتوظيفها بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية وفقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محسن علي هارون .. أكد المحافظ المقدشي أهمية مضاعفة الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.
وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص تعزيز دور وأداء السلطة المحلية والعمل على تنمية الإيرادات العامة.
ووجه محافظ ذمار بتشكيل لجنة مكونة من المالية والتخطيط ومكتب تنمية الموارد المالية ومكتب المحافظ لإعداد خطة عمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 55 لهذا العام والمتعلق بتعزيز أداء السلطة المحلية وتنمية مواردها.
حضر الاجتماع مدير مكتب المالية عبدالله علي الثلايا ومدير الموارد المالية ناجي السنحاني ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومدير مديرية مغرب عنس عبدالكريم الصارم ونائب مدير مكتب المالية محمد الحوشبي.
سبأ