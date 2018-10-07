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وزير الصحة وأمين العاصمة يفتتحان المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية بالمستشفى الجمهوري بصنعاء
[07/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:


افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل وأمين العاصمة حمود عباد المرحلة الأولى لمشروع الطاقة الشمسية بهيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء .

وتتكون المرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قدرته التشغيلية 90 كيلو وات بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع" اليونبس" من 180 بطارية بقدرة 2 فولت لكل بطارية و 420 لوح و ستة آلاف لمبة وجهاز 120 فولت أمبير.

وفي التدشين الذي حضره وكيل أول أمانة العاصمة محمد الصرمي ووكيل وزارة الكهرباء المهندس حارث العمري ، أكد وزير الصحة أهمية مشروع الطاقة البديلة في استمرارية أداء الخدمات وتحسينها في هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء .

وقال" ضمنا من خلال هذا المشروع توصيل الكهرباء بشكل مستمر للأقسام الحيوية بالمستشفى خاصة الطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي والعمليات ".. مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع وفرت ما نسبته 40 في المائة من الطاقة البديلة .

وأكد الوزير المتوكل أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع القائمة للإعتماد على الطاقة البديلة وخاصة والبلد يعاني من شحة في المشتقات النفطية .. لافتا إلى ضرورة عمل الإجراءات العاجلة لضمان حياة المواطنين .

وثمن جهود قيادة أمانة العاصمة في دعم المشاريع الصحية وكذا دور" اليونبس" في تمويل هذا المشروع .

وأعرب وزير الصحة عن أمله في أن تشمل هذه المشاريع بقية المستشفيات في أمانة العاصمة والمحافظات لما لها من أهمية في استمرار الأداء في المستشفيات للقيام بواجبها تجاه المرضى خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار .

ووجه قيادة هيئة مستشفى الجمهوري بسرعة عمل توسعة للطوارئ والعناية المركزة.. مطالبا قيادة امانة العاصمة مساندة جهود الوزارة في تحسين وتوسعة الطوارئ والعنايات المركزة في المستشفيات.

من جانبه أشار أمين العاصمة إلى أن الولوج في هذا النوع من المشروعات في القطاع الصحي يمثل نقلة استراتيجية ، مؤكدا أن استخدام الطاقة الشمسية بطريقة آمنة مع الأجهزة الطبية تمثل تحولا كبيرا في منظومة الكهرباء وبما يخدم الأداء الطبي بطريقة سهلة.

ولفت إلى أن تنفيذ هذه المشاريع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار يمثل رسالة بان الانجاز والعمل مستمر من خلال الانتقال إلى البدائل الآمنة في استخدام الطاقة، معرباً عن أمله أن تعمم هذه التجربة على بقية المستشفيات.

وأكد عباد استعداد أمانة العاصمة دعم وزارة الصحة في تنفيذ مشاريعها الصحية في أمانة العاصمة والمحافظات، مثمناً جهود قيادة الوزارة وهيئة مستشفى الجمهوري ووكيل وزارة الكهرباء في تنفيذ هذه المرحلة من مشروع الطاقة البديلة .

بدوره أشار رئيس هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء الدكتور نصر القدسي إلى أهمية المشروع في تخفيف الأعباء على الهيئة في توفير الديزل وتشغيل المولدات الكهربائية.

ولفت إلى أن المشروع سيعمل على تغطية 40 في المائة من احتياجات الهيئة كمرحلة أولى حيث تم استبدال كل اللمبات بأخرى اقتصادية وعمل ثلاث سخانات شمسية خاصة بغرف العمليات وغيرها من الأقسام الحيوية.

وأشاد بجهود قيادتي وزارة الصحة وأمانة العاصمة في تسهيل تنفيذ المشروع ، وكذا التمويل المقدم من مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع "اليونبس"

سبأ
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