محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء تشاوري بصنعاء يناقش آليات تطويراللائحة الوطنية لمكافحة الإيدز صنعاء - سبأ:



عقد بصنعاء اليوم لقاء تشاوري لمناقشة تطوير اللائحة الوطنية لمكافحة الإيدز بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل .



ناقش اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور عبدالباري دغيش ووكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي بمشاركة ممثلين عن الجهات الأمنية والعدلية وحقوق الإنسان والمغتربين ومصلحة السجون والأوقاف الوضع الوبائي في اليمن وأنشطة البرنامج الوطني في مكافحة فيروس الإيدز .



وتعرف المشاركون على آليات تطوير اللائحة الوطنية حول مكافحة الإيدز في اليمن .



وفي اللقاء أكد وزير الصحة أهمية تكثيف الحملات التثقيفية والتوعوية حول مرض الايدز وخاصة في صفوف الشباب، والتركيز على المناطق الأكثر عرضة لانتشار المرض خاصة في ظل النزوح غير الشرعي من القرن الأفريقي إلى اليمن .



وأشار إلى حرص الوزارة على بذل المزيد من الجهود لتطوير الاستراتيجية الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار مرض الإيدز والتقليل من آثاره على المجتمع وتوفير المتطلبات الأساسية والعلاجية الضرورية للمريض.



ولفت الوزير المتوكل إلى أهمية المشاركة بين جميع الجهات المعنية الحكومية والمجتمعية لبلورة اللائحة الوطنية لمكافحة الإيدز للحد من انتشار المرض .



وطالب وزير الصحة المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي في اليمن إلى القيام بدورها لتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية، خاصة ما يتعلق بفحص الدم لتوفير دم آمن داخل البلاد خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .



كما دعا الخطباء والعلماء ووسائل الإعلام بتكثيف التوعية عن المرض وأسبابه ومخاطره على الفرد والمجتمع .



بدوره استعرض مدير عام الترصد الوبائي بوزارة الصحة الدكتور محمد عدلان تقرير عن الوضع الوبائي لفيروس الإيدز في اليمن .

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ