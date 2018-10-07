محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يطلع على سير العمل في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية صنعاء - سبأ:





تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم سير العمل بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بأمانة العاصمة.



وأطلع على الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للمواطنين واحتياجاته وخاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.



واستمع وزير الصحة خلال زيارته للأقسام والإدارات من مدير المركز الدكتور عبدالإله الحرازي إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها المختبر رغم الصعوبات التي تواجهه نتيجة انعدام المحاليل الطبية جراء الحصار.



وأشار الدكتور الحرازي إلى أنه يتم حاليا عمل تقييم للمختبر ..مطالبا المنظمات بدعم المختبر وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية.



وخلال الزيارة ثمن وزير الصحة صمود قيادة المركز وكوادره في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على البلاد والقيام بواجبهم رغم إنقطاع المرتبات .. لافتا إلى أهمية التحديث المستمر لمجالات وتخصصات المختبر ليكون قادر على مواجهة الطوارئ.



وأكد الدكتور المتوكل أهمية تكاتف جهود الجميع خاصة في المرحلة الراهنة وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى .. لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على توفير كافة إحتياجات هذا المرفق الحيوي والمهم وفقا للإمكانات المتوفرة.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ