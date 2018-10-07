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آخر تحديث: الأحد، 07 - أكتوبر - 2018 الساعة 01:00:47م
عملية مشتركة لسلاح الجو ووحدة المدفعية على تجمعات الغزاة بالساحل الغربي
نفذ سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية اليوم عملية مشتركة استهدفت تجمعات للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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العدوان السعودي على اليمن
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العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف بسبع غارات ممتلكات المواطنين في التحيتا بالحديدة
[07/أكتوبر/2018]
العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على المحافظات
[07/أكتوبر/2018]
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[06/أكتوبر/2018]
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[05/أكتوبر/2018]
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