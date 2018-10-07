عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل مالا يقل عن 11 شخصا في زلزال هايتي بورت أو برنس - سبـأ:

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 على مقياس ريختر اقصى الطرف الشمالي لهايتي، ما أدى الى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين وإلحاق اضرار بمبان عدة في ذلك البلد.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن مركز الزلزال كان على بعد نحو 20 كيلومترا غربي-شمال غربي بلدة بورت دي بيه الساحلية على عمق 11.7 كيلومتر.



وقال جاكسون هيلير قائد شرطة منطقة شمال غرب البلاد إن ما لا يقل عن سبعة لقوا حتفهم كما أصيب أكثر من 100 في بورت دي بيه.



وقال رئيس بلدية جروس مورني إن أربعة آخرين لقوا حتفهم في البلدة والمناطق الواقعة حولها.



وكان هذا أحد أقوى الزلازل التي شهدتها هايتي منذ وقوع زلزال قوته سبع درجات قرب العاصمة بورت أو برنس في 2010 مما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى.



من جهته، حث الرئيس الهايتي جوفينيل مواز في تغريدة على تويتر الناس على التزام الهدوء.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ