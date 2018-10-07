عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة الأسرى الفلسطينيين: إدارة "عوفر" تتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى رام الله - سبأ:

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بما فيها إدارة "عوفر" تواصل سياستها بتعمد اهمال الأوضاع الصحية للأسرى والمعتقلين المرضى، وتمتنع عن تقديم العلاج اللازم لهم، وتستهتر بحياتهم.



ورصدت الهيئة في تقرير صدر عنها، اليوم الأحد، حالتين مرضيتين تقبعان في معتقل "عوفر"، إحداهما للأسير جمال حمامرة (52 عاما) من بلدة حوسان في بيت لحم. وقالت الهيئة إن الأسير حمامرة يعاني من وجود كتل على رئتيه، كما أنه يشتكي من آلام حادة في صدره، ورغم وضعه الصحي الصعب، إلا أن إدارة المعتقل تهمل في علاجه، الأمر الذي يشكل خطورة على حياته.



يشار إلى أن الأسير حمامرة صدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة ستة أشهر قبيل الافراج عنه بقليل.



أما عن المعتقل نضال أبو عياش (28 عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، فقالت الهيئة إنه يمر بأوضاع صحية واعتقالية سيئة للغاية، فهو مصاب باضطراب بدقات القلب تؤثر على الدماغ، وتزداد لديه الشحنات الكهربائية، ويحتاج الى علاج خاص وعناية فائقة.



وعلى الرغم من سوء حالته الصحية إلا أن محكمة الاحتلال العليا كانت قد رفضت منذ فترة طلب الافراج المبكر عنه، وأصدرت قرارا بحقه بالسجن الاداري مدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ