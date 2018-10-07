عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمم المتحدة تريد استراتيجية إقليمية لحماية المهاجرين الفنزويليين بوغوتا - سبأ:

أعرب المفوّض السامي للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن تأييده لوجود استراتيجيّة إقليميّة تضمن حماية المهاجرين الفنزويليّين تجنّبًا لوقوعهم ضحايا للجريمة.



وقال غراندي الذي استهلّ في كولومبيا جولةً في أميركا الجنوبية ستقوده أيضًا إلى الأرجنتين والبيرو والإكوادور، في تصريحات صحفية السبت إنّ "قلقه الرئيسي" يتعلّق بالمخاطر التي يُواجهها الفنزويليّون في رحلتهم إلى البلدان المجاورة هربًا من الأزمة الاقتصاديّة في بلادهم.



وأضاف أنه يريد "أن يتمكّنوا من الحصول على حماية (...) في العديد من البلدان، وألّا يواجهوا الأخطار والجريمة، وبخاصّة النساء والأطفال".



وأشار غراندي إلى أنه سيتوجّه الأحد إلى مدينة كوكوتا الكولومبيّة الحدوديّة حيث يَعبُر الفنزويليّون خلال رحلتهم، وذلك من أجل أن يتفقّد الوضع بنفسه.



وشدّد المفوض السامي على أنّه يجب التعامل مع الهجرة الجماعية للفنزويليين عبر "استراتيجية إقليميّة، لأنّ مشاكل كثيرة هي نفسها في بلدان مختلفة".



ونفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وجود أزمة إنسانيّة أو أزمة هجرة في بلاده.



وقبل مغادرته إلى الأرجنتين، يلتقي غراندي غدا الإثنين الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الذي يُمارس ضغوطاً دبلوماسيّة قويّة على مادورو.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ