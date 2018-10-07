عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تركيا تفتح تحقيقا في مقتل الصحفي خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول أنقرة - سبأ:

قالت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقا حول مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي اختفى قبل أربعة أيام بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.



و نسبت وكالة انباء رويترز الى مصدرين تركيين قولهما إن ا"لسلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية".



وقال أحد المصدرين وهو مسؤول تركي وفق رويترز ”التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول. نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية“.



وقال مسؤولون "إن الادعاء التركي فتح تحقيقا في القضية".



وافاد متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان إن السلطات ستكشف مكان خاشقجي.



وقال المتحدث عمر جليك ” سيتم الكشف عن وضع الصحفي المفقود وتفاصيل عنه وعن المسؤول عن ذلك“.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ