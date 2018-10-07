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آخر تحديث: الأحد، 07 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:01:17ص
انتصارات للجيش واللجان الشعبية على العدو السعودي ومرتزقته
حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات على العدو السعودي ومرتزقته باستهداف تجمعاتهم و مواقعهم وكسر زحوفاتهم وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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  عربي ودولي
انتخابات في البوسنة يشوبها تناحر قومي
[07/أكتوبر/2018]
سراييفو - سبأ:
يتوجه نحو ثلاثة ملايين ناخب في البوسنة إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في انتخابات رئاسية وبرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثي المكون من بوسني وكرواتي وصربي ونواب المجلس الأدنى من البرلمان.

وستفتح مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش) وتغلق في السابعة مساء(الخامسة مساء بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع ظهور أولى النتائج المبدئية عند منتصف الليل.

وستحدد هذه الانتخابات ما إذا كانت البوسنة ستسلك طريقا نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي والاندماج في حلف شمال الأطلسي أم ستغرق بشكل أعمق في الصراع العرقي.

واعتمدت الحملات الانتخابية للأحزاب الصربية والكرواتية والبوسنية المسلمة على أساس قومي ولم تتضمن برامجها أي رؤية اقتصادية أو سياسية واضحة وذلك بعد مرور أكثر من 20 عاما على حرب أدت إلى سقوط 100 ألف قتيل.

سبأ
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