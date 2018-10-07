عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتخابات في البوسنة يشوبها تناحر قومي سراييفو - سبأ:

يتوجه نحو ثلاثة ملايين ناخب في البوسنة إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في انتخابات رئاسية وبرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثي المكون من بوسني وكرواتي وصربي ونواب المجلس الأدنى من البرلمان.



وستفتح مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش) وتغلق في السابعة مساء(الخامسة مساء بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع ظهور أولى النتائج المبدئية عند منتصف الليل.



وستحدد هذه الانتخابات ما إذا كانت البوسنة ستسلك طريقا نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي والاندماج في حلف شمال الأطلسي أم ستغرق بشكل أعمق في الصراع العرقي.



واعتمدت الحملات الانتخابية للأحزاب الصربية والكرواتية والبوسنية المسلمة على أساس قومي ولم تتضمن برامجها أي رؤية اقتصادية أو سياسية واضحة وذلك بعد مرور أكثر من 20 عاما على حرب أدت إلى سقوط 100 ألف قتيل.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ