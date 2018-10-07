عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 شابا فلسطينيا من الضفة الغربية.. ويغلق مداخل قرى غرب سلفيت والبوابة الحديدية على مدخل اللبن الشرقية رام الله - سبأ:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت تلك القوات11 شابا فلسطينيا في الضفة الغربية.



ففي رام الله،اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، خمسة شبان فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن تلك القوات اعتقلت الشبان الخمسة ، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.



واضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نهبت مبلغا من المال، بعد تفتيش منزل احد المواطنين ، بقيمة 2500 شيقل.



وأفاد مركز الجلزون للإعلام المجتمعي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعد صلاة الفجر، وتوزعت في كافة حاراته، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن اصابات.



وفي الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان فلسطينيين من الخليل، بينهم أسيران محرران من بلدة بيت أمر شمالا.



واكد الناشط الاعلامي محمد عوض ، ان قوات الاحتلال داهمت منطقتي عصيدة، وخلة العين، واعتقلت الأسيرين المحررين ، بعد تفتيش منزلي ذويهما، علما أنهما قضيا سابقا عاما واحدا في سجون الاحتلال.



كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا يبلغ من ا لعمر (32 عاما) على حاجز قلقس، جنوب مدينة الخليل.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، 3 شبان من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ، وكلاهما في العشرينات من العمر، بعد دهم منزلي ذويهما في البلدة، بالإضافة إلى شاب آخر يبلغ من العمر (19 عاما)، أثناء عودته الى منزله.



يذكر أن تلك القوات اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، شابين يبلغان من العمر (20 عاما)، عقب اقتحام البلدة، ومداهمة عشرات المنازل، وفتشتها، واستجوبت ساكنيها.



أما في سلفيت،فقد أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مداخل قرى غرب محافظة سلفيت بحواجز عسكرية، بعد مقتل مستوطنين بعملية اطلاق نار، قرب مستوطنة "بركان" الصناعية الواقعة إلى الغرب من المدينة.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية ، بأن تلك القوات أغلقت مداخل قرى (بديا، وقراوة بني حسان، وسرطة، ومسحة)، بعد اعلانها مقتل مستوطنين، وإصابة امرأة أخرى بجروح خطيرة، في عملية اطلاق النار.



وكانت مصادر إسرائيلية قد أشارت إلى انسحاب المنفذ، ويجري البحث عنه.



وفي نابلس،اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، البوابة الحديدية على مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.



وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية سامر عويس، في تصريح له ، ان قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية الموضوعة على مدخل القرية، ومنعت الدخول او الخروج من القرية.



واضاف ان هناك انتشارا واسعا لقوات الاحتلال على مدخل القرية، وقرب مدرسة اللبن الساوية الثانوية، على الطريق الواصل بين رام الله، ونابلس.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ