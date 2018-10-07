ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 07 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:01:17ص
انتصارات للجيش واللجان الشعبية على العدو السعودي ومرتزقته
حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات على العدو السعودي ومرتزقته باستهداف تجمعاتهم و مواقعهم وكسر زحوفاتهم وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
آخر الأخبار:
مقتل مالا يقل عن 11 شخصا في زلزال هايتي
هيئة الأسرى الفلسطينيين: إدارة "عوفر" تتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى
الأمم المتحدة تريد استراتيجية إقليمية لحماية المهاجرين الفنزويليين
تركيا تفتح تحقيقا في مقتل الصحفي خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 شابا فلسطينيا من الضفة الغربية.. ويغلق مداخل قرى غرب سلفيت والبوابة الحديدية على مدخل اللبن الشرقية
[07/أكتوبر/2018]
رام الله - سبأ:
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت تلك القوات11 شابا فلسطينيا في الضفة الغربية.

ففي رام الله،اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، خمسة شبان فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن تلك القوات اعتقلت الشبان الخمسة ، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

واضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نهبت مبلغا من المال، بعد تفتيش منزل احد المواطنين ، بقيمة 2500 شيقل.

وأفاد مركز الجلزون للإعلام المجتمعي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعد صلاة الفجر، وتوزعت في كافة حاراته، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن اصابات.

وفي الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان فلسطينيين من الخليل، بينهم أسيران محرران من بلدة بيت أمر شمالا.

واكد الناشط الاعلامي محمد عوض ، ان قوات الاحتلال داهمت منطقتي عصيدة، وخلة العين، واعتقلت الأسيرين المحررين ، بعد تفتيش منزلي ذويهما، علما أنهما قضيا سابقا عاما واحدا في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا يبلغ من ا لعمر (32 عاما) على حاجز قلقس، جنوب مدينة الخليل.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، 3 شبان من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ، وكلاهما في العشرينات من العمر، بعد دهم منزلي ذويهما في البلدة، بالإضافة إلى شاب آخر يبلغ من العمر (19 عاما)، أثناء عودته الى منزله.

يذكر أن تلك القوات اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، شابين يبلغان من العمر (20 عاما)، عقب اقتحام البلدة، ومداهمة عشرات المنازل، وفتشتها، واستجوبت ساكنيها.

أما في سلفيت،فقد أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مداخل قرى غرب محافظة سلفيت بحواجز عسكرية، بعد مقتل مستوطنين بعملية اطلاق نار، قرب مستوطنة "بركان" الصناعية الواقعة إلى الغرب من المدينة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية ، بأن تلك القوات أغلقت مداخل قرى (بديا، وقراوة بني حسان، وسرطة، ومسحة)، بعد اعلانها مقتل مستوطنين، وإصابة امرأة أخرى بجروح خطيرة، في عملية اطلاق النار.

وكانت مصادر إسرائيلية قد أشارت إلى انسحاب المنفذ، ويجري البحث عنه.

وفي نابلس،اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، البوابة الحديدية على مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية سامر عويس، في تصريح له ، ان قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية الموضوعة على مدخل القرية، ومنعت الدخول او الخروج من القرية.

واضاف ان هناك انتشارا واسعا لقوات الاحتلال على مدخل القرية، وقرب مدرسة اللبن الساوية الثانوية، على الطريق الواصل بين رام الله، ونابلس.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مقتل مالا يقل عن 11 شخصا في زلزال هايتي
هيئة الأسرى الفلسطينيين: إدارة "عوفر" تتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى
الأمم المتحدة تريد استراتيجية إقليمية لحماية المهاجرين الفنزويليين
تركيا تفتح تحقيقا في مقتل الصحفي خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول
انتخابات في البوسنة يشوبها تناحر قومي
بومبيو يأمل بأن تؤدي محادثاته مع كيم إلى نزع السلاح النووي
رئيس البرلمان اللبناني : عملية تشكيل الحكومة عادت إلى الصفر
الإنتربول يطالب السلطات الصينية بإيضاحات حول رئيسه المختفي
ارتفاع عدد السياح في تونس إلى 6,2 ملايين سائح
توجه الناخبين البرازيليين غداً إلى صناديق الاقتراع لإنتخاب رئيس جديد للبلاد
العدوان السعودي على اليمن
العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على المحافظات
[07/أكتوبر/2018]
الرئيس المشاط يلتقي رئيس رابطة علماء اليمن
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
[05/أكتوبر/2018]
غارتان لطيران العدوان على كرش في لحج
[05/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by