محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتصارات للجيش واللجان الشعبية على العدو السعودي ومرتزقته محافظات ـ سبأ:

حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات على العدو السعودي ومرتزقته باستهداف تجمعاتهم و مواقعهم وكسر زحوفاتهم وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان في صحراء الأجاشر بنجران، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات المرتزقة والغزاة في صحراء البقع.



وفي نجران أيضاً كسر أبطال الجيش واللجان زحفاً للمرتزقة على تبة غازي وعدد من التباب المجاورة لها غرب موقع السديس ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم فيما تم تدمير آليتين في صحراء الأجاشر والبقع ومصرع وجرح من كانوا على متنهما.



وأشار المصدر إلى إطلاق صاروخ محلي الصنع على تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات أخرى غرب مجازة وقبالة المنفذ.



وأفاد المصدر أن القوة المدفعية قصفت تجمعات الجنود السعوديين في برج الخشل بجيزان محققة إصابات مباشرة.



وفي جبهة الساحل الغربي كسر الجيش واللجان زحفاً للغزاة غرب حيس مسنوداً بالطيران وتمشيط بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم و تدمير وإعطاب مدرعتين وآلية.



وأكد المصدر مصرع عدد من المرتزقة بينهم قيادي في مواجهات بجبهة الضيق في مديرية صرواح محافظة مأرب، كما قتل ثلاثة من المرتزقة وأصيب أربعة آخرون بينهم قيادات في تدمير آلية عسكرية و تم تدمير آليتين أخريتين في جبهة المخدرة بمديرية صرواح.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في التبة السوداء وتباب أخرى بمديرية نهم كبدتهم خسائر في العديد والعتاد، مبيناً أنه تم كسر زحف واسع للمرتزقة في عيدة بحريب نهم وسقوط العديد منهم بين قتيل وجريح.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للمرتزقة في الصلو محافظة تعز وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.





سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ