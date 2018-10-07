محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على المحافظات محافظات ـ سبأ:

واصل العدوان الأمريكي السعودي غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على المناطق الآهلة بالسكان خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً أصيب بجروح خطرة جراء قصف العدوان بأكثر من 25 صاروخاً وقذيفة على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



وقصف العدوان السعودي بعشرات الصواريخ والقذائف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية شدا الحدودية وثلاث غارات على مناطق آهلة بالسكان في مديرية الظاهر.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على جبل جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

سبأ [07/أكتوبر/2018]سبأ