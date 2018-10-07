ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 07 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:01:17ص
انتصارات للجيش واللجان الشعبية على العدو السعودي ومرتزقته
حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات على العدو السعودي ومرتزقته باستهداف تجمعاتهم و مواقعهم وكسر زحوفاتهم وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
آخر الأخبار:
مقتل مالا يقل عن 11 شخصا في زلزال هايتي
هيئة الأسرى الفلسطينيين: إدارة "عوفر" تتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى
الأمم المتحدة تريد استراتيجية إقليمية لحماية المهاجرين الفنزويليين
تركيا تفتح تحقيقا في مقتل الصحفي خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على المحافظات
[07/أكتوبر/2018]
محافظات ـ سبأ:
واصل العدوان الأمريكي السعودي غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على المناطق الآهلة بالسكان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً أصيب بجروح خطرة جراء قصف العدوان بأكثر من 25 صاروخاً وقذيفة على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وقصف العدوان السعودي بعشرات الصواريخ والقذائف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية شدا الحدودية وثلاث غارات على مناطق آهلة بالسكان في مديرية الظاهر.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على جبل جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

سبأ
  المزيد من (محلي)
انتصارات للجيش واللجان الشعبية على العدو السعودي ومرتزقته
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم قيادات بجبهة صرواح بمأرب
وزارة الداخلية تؤكد استقرار الوضع الامني وتجدد مساندتها لخطوات الشعب التصعيدية في وجه العدوان
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش ترتيبات الاحتفال بالعيد الـ 55 لثورة 14 أكتوبر(مصحح)
اجتماع برئاسة محافظ حجة يناقش سير التحشيد في مديرية كعيدنة
مناقشة دور أبناء محافظة إب في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة (مكتمل)
تشييع جثامين كوكبة من الشهداء بمديرية الحيمة الداخلية
قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة تنعي عبد الملك العمدي
محافظ حجة يلتقي قيادة مديرية مدينة حجة
رئيس الوزراء يلتقي وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار
العدوان السعودي على اليمن
العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على المحافظات
[07/أكتوبر/2018]
الرئيس المشاط يلتقي رئيس رابطة علماء اليمن
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
[05/أكتوبر/2018]
غارتان لطيران العدوان على كرش في لحج
[05/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by