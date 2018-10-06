محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الداخلية تؤكد استقرار الوضع الامني وتجدد مساندتها لخطوات الشعب التصعيدية في وجه العدوان صنعاء - سبأ :

اكدت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية استقرار الوضع الأمني في كل المحافظات الحرة التي تدار من قبل حكومة الانقاذ .



واوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الوضع الداخلي مستتب ، وانه لا يوجد ما يشكل خطرا على حياة وأمن المواطنين .



ولفت البيان إلى أن الخطر الوحيد الذي لايزال يتربص ويكمن لليمن واليمنين هو استهداف العدوان لهم عبر طيرانه واسلحته وأدواته الإجرامية .



واشار إلى أن الانتشار الأمني في أمانة العاصمة ما هو إلا لحماية الوقفات الاحتجاجية التي خرج المواطنون بها رفضا لخطوات العدوان وتصعيده وإمعانه في استهداف الاقتصاد و سعيه لتضييق الخناق على الشعب في معيشته وقوته.



وجددت وزارة الداخلية والأجهزة الامنية تأكيدها على دعم ومساندة قرار الشعب اليمني في الرد على خطوات العدوان عبر مضاعفة التحشيد للجبهات ودعمها بالرجال والقوافل المتنوعة .



كما باركت الداخلية والأجهزة الامنية هذه الخطوات الشعبية الواعية ، مؤكدة أنها حاضرة للقيام بدورها في حماية ابناء الشعب وتأمين الوقفات في كافة المحافظات.

سبـأ [06/أكتوبر/2018]اكدت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية استقرار الوضع الأمني في كل المحافظات الحرة التي تدار من قبل حكومة الانقاذ .واوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الوضع الداخلي مستتب ، وانه لا يوجد ما يشكل خطرا على حياة وأمن المواطنين .ولفت البيان إلى أن الخطر الوحيد الذي لايزال يتربص ويكمن لليمن واليمنين هو استهداف العدوان لهم عبر طيرانه واسلحته وأدواته الإجرامية .واشار إلى أن الانتشار الأمني في أمانة العاصمة ما هو إلا لحماية الوقفات الاحتجاجية التي خرج المواطنون بها رفضا لخطوات العدوان وتصعيده وإمعانه في استهداف الاقتصاد و سعيه لتضييق الخناق على الشعب في معيشته وقوته.وجددت وزارة الداخلية والأجهزة الامنية تأكيدها على دعم ومساندة قرار الشعب اليمني في الرد على خطوات العدوان عبر مضاعفة التحشيد للجبهات ودعمها بالرجال والقوافل المتنوعة .كما باركت الداخلية والأجهزة الامنية هذه الخطوات الشعبية الواعية ، مؤكدة أنها حاضرة للقيام بدورها في حماية ابناء الشعب وتأمين الوقفات في كافة المحافظات.سبـأ