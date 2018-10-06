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اجتماع برئاسة محافظ حجة يناقش سير التحشيد في مديرية كعيدنة
[06/أكتوبر/2018]
حجة - سبأ :

ناقش اجتماع للمكاتب التنفيذية بمديرية كعيدنة بمحافظة حجة اليوم ،برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي، سير عملية التحشيد والتعبئة العامة لرفد الجبهات في مواجهة تصعيد العدوان .



وفي الاجتماع الذي ضم مدير مديرية كعيدنة أحمد جناح واعضاء المكاتب التنفيذية بالمديرية، بحضور رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة يحيى موسى، جرى استعراض لأداء الأجهزة الحكومية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ودور المديرية في تعزيز الجبهات .

و في الاجتماع اشار المحافظ الصوفي إلى الاوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحرب الاقتصادية المستعرة ضد الشعب اليمني .. مؤكد ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بأداء اجهزة السلطة المحلية وتحسين خدماتها للتخفيف من معاناة المواطنيين .

ولفت المحافظ الصوفي إلى اهمية استشعار الجميع مسؤولياتهم في مواجهة التحديات الراهنة والتحرك لدعم المرابطين في جبهة الساحل الغربي وجميع الجبهات بالسلاح والمال والرجال .

وحث المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية الحرص على تأمين احتياجات ومتطلبات ابناء المديرية من المواد الأساسية وضبط ومراقبة اسعار المواد الغذائية .

واكد المحافظ الصوفي الحرص على دعم كافة الجهود التي تبذلها قيادة المديرية في سبيل تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين .

سبـأ
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