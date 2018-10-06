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مناقشة دور أبناء محافظة إب في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة (مكتمل)
[06/أكتوبر/2018]
إب - سبأ :

ناقش إجتماع موسع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، دور أبناء المحافظة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

واستعرض الاجتماع الذي حضره المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة أمين الورافي ووكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي ووكيل الوزارة لشئون المناطق الوسطى مدير أمن المحافظة اللواء عبدالحافظ السقاف، الجهود والأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية والدور المعول على الجميع خلال المرحلة القادمة.

وأكد الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة واللجنة الأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية، على أهمية تعزيز وتفعيل دور الجميع في المساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين والتصدي لكل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار.

وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح جهود الجميع في مساندة الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

وأشار إلى أن محافظة إب بفضل وعي أبنائها وعلمائها وشبابها ومثقفيها ووجهائها ستظل منارة للسلام والتعايش ولن تفلح محاولات العدوان بالزج بها إلى مربع الصراع والفوضى.

وأكد المحافظ صلاح أن أبناء المحافظة يقفون صفا واحدا في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.. لافتا إلى أن تحالف لجأ إلى اللعب بالورقة الاقتصادية بعد فشله عسكريا في كسر إرادة وشموخ اليمنيين.

وشدد على تعزيز التلاحم والتصدي للعدوان من خلال رفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء .. منوها بدور القيادات والمشائخ الحاضرين في الاجتماع في حل قضايا المواطنين وتلمس احتياجاتهم .

كما أكد محافظ إب على أهمية أن يكون الجميع عند مستوى المسؤولية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن .

سبـأ
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