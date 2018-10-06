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تشييع جثامين كوكبة من الشهداء بمديرية الحيمة الداخلية
[06/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

شيع بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء اليوم في موكب جنائزي تقدمه وزير الدولة نبيه أبو نشطان والمحافظ حنين قطينة ورئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام جثامين 15 من أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين استشهدوا وهم يذودون عن حياض الوطن.

وفي مراسم التشييع التي شارك فيها وكيلا المحافظة يحيي السياني وأحمد الصماط ومدير المديرية راجح راجح والمشائخ والأعيان وأصدقاء ومحبي وأسر الشهداء .. أشاد وزير الدولة ومحافظ صنعاء ورئيس مجلس التلاحم بمواقف الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وثمنوا التضحيات التي تقدمها قبائل الحيمة الداخلية وكافة مديريات المحافظة دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.. مؤكدين أنهم ماضون على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

ودعا أبو نشطان وقطينة ورسام القبائل إلى المزيد من التلاحم والإصطفاف والوقوف في خندق الدفاع عن الوطن .. لافتين إلى أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد ومواجهة تصعيد العدوان واستخدامه للورقة الاقتصادية لتركيع الشعب اليمني.

وألقيت خلال مراسم التشييع كلمات أشادت بمواقف الشهداء في التصدي للعدوان .. منددة بإستمرار العدوان والصمت الأممي المعيب تجاه ما يرتكبه العدوان من جرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا.

وقد ووريت جثامين الشهداء إلى روضات الشهداء بعدد من مناطق الحيمة بعد الصلاة عليهم في جامع المديرية.

سبـأ
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