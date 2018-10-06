محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة تنعي عبد الملك العمدي صنعاء - سبأ :

نعت قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة مدير مديرية السبعين الأسبق عبد الملك العمدي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن .



وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد وإخلاصه في خدمة الوطن والمجتمع من خلال تقلده قيادة عدد من المديريات بأمانة العاصمة.



وأشار البيان إلى أن الفقيد العمدي كان مثال للبذل والعطاء والعمل على إصلاح ذات البين.



وعبر بيان النعي عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ [06/أكتوبر/2018]سبـأ