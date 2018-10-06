محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يلتقي قيادة مديرية مدينة حجة حجة - سبأ :



أكد محافظ حجة هلال عبده الصوفي أهمية توفير احتياجات ومتطلبات أبناء مديرية مدينة حجة وتحقيق الاستقرار التمويني من مختلف السلع الأساسية.



وشدد المحافظ الصوفي خلال لقائه اليوم مدير مديرية حجة الدكتور أحمد نصار وأمين محلي المديرية فارس السنور، على ضرورة إنجاح حملة التعبئة والتحشيد التي انطلقت نهاية سبتمبر الماضي.



وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة والحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان، تتطلب مضاعفة الجهود للرقابة على مستوى توفر المواد الأساسية وضبط أسعار السلع وتكليف الفرق الميدانية للرقابة على الأسواق المحلية وتنسيق الجهود الخاصة بتوفير مادة الغاز المنزلي.



وحث المحافظ الصوفي على استمرار جهود التحشيد والتعبئة والتوعية بمخططات العدوان وجرائمه المروعة .. مشيدا بتضحيات أبناء مديرية مدينة حجة في مواجهة العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات.



ولفت إلى أن الظروف المعيشية الراهنة تستوجب تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بما ينعكس إيجابا على تعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء مدينة حجة.



فيما ثمن نصار والسنور إهتمام قيادة المحافظة بتوفير احتياجات ومتطلبات أبناء المديرية.



وأكدا أن أبناء مدينة حجة سيبذلون الغالي والنفيس في سبيل عزة اليمن وسيادته واستمرار عطائهم برفد الجبهات بالرجال والقوافل حتى تحقيق النصر المؤزر.

سبـأ [06/أكتوبر/2018]سبـأ