محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يلتقي وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار صنعاء - سبأ :

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية احمد القُنع .



جرى في اللقاء مناقشة سبل التأطير المؤسسي لجهود المصالحة الوطنية وحل الخلافات السياسية، علاوة على التطرق إلى مشاورات السلام المقبلة والآليات الكفيلة بخدمة الجانب التفاوضي للوفد الوطني المتوقع مشاركته في هذه المشاورات .



وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في المحافظات والمناطق والجزر المحتلة وما تشهده من إرهاصات في سياق الرفض الشعبي المتنامي للاحتلال وحكومة العمالة والارتزاق ولمشاريع التقزيم التي يتبناها ويروج لها عملاء الاحتلال ممن باعوا أنفسهم ووطنهم لمصالح شخصية على حساب أوجاع وآلام الشعب اليمني .



وأكد اللقاء أهمية إنشاء وزارة للحوار الوطني والمصالحة الوطنية تؤول إليها كافة المشاكل والخلافات السياسية وتضم إليها كافة الأطر المؤسسية ذات الصِّلة بهذا الجانب.



كما أكد اللقاء ضرورة دعم الفريق الوطني المشارك في المشاورات المقبلة بعدد من الشخصيات الاستشارية السياسية التي لديها خبرة لتسهيل مهام الفريق الوطني وتعزيز فرص الخروج بنتائج ايجابية لفائدة الشعب اليمني وقضيته الوطنية واستحقاقاتها العادلة.



وفيما يتعلق بالأوضاع في المحافظات والمناطق والجزر المحتلة تم التأكيد على أهمية التنسيق مع الشخصيات والتكتلات السياسية والاجتماعية الوطنية لخدمة قضية اليمن الكبرى وتأكيد التأزر في مواجهة المعتدين والغزاة وتطهير المحافظات والمناطق والجزر المحتلة من رجسهم وحماية أبناء الوطن أينما كانوا من تصرفاتهم وأفعالهم المهينة وانتهاكاتهم الجسيمة لآدمية الإنسان وكرامته.

سبـأ [06/أكتوبر/2018]سبـأ