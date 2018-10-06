رئيس البرلمان اللبناني : عملية تشكيل الحكومة عادت إلى الصفر

بيروت – سبأ :



أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم السبت إن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية ”عادت إلى الصفر“ بعد أكثر من خمسة أشهر من الانتخابات العامة.



وقال بري في تصريحات لجريدة (الأخبار) اللبنانية ”عدنا إلى الصفر... كان هناك بوادر حلحلة، لكن بعد التصريحات أمس صرت متشائماً“.



ولم تلح في الأفق أي بادرة على التنازلات التي سعى إليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري خلال الأشهر الخمسة التي تلت الانتخابات البرلمانية من اجل تشكيل حكومة وحدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.



وتكمن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات في كيفية تلبية المطالب المتعارضة للرئيس ميشال عون وتياره الوطني الحر من ناحية وحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع.



وثارت خلافات بين الحزبين امس الجمعة حول كيفية تقاسم السلطة في حكومة وحدة وطنية جديدة، ما ألقى بظلال من الشك على توقعات الحريري يوم الخميس بأن التوصل لاتفاق سيتم قريباً.

[06/أكتوبر/2018]سبأ