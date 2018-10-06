ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:09:15م
الرئيس المشاط يلتقي رئيس رابطة علماء اليمن
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
آخر الأخبار:
قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة تنعي عبد الملك العمدي
محافظ حجة يلتقي قيادة مديرية مدينة حجة
رئيس الوزراء يلتقي وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش ترتيبات الاحتفال بالعيد الوطني الـ 55 لثورة 14 من أكتوبر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمين العاصمة يؤكد استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات
[06/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

نظمت بعدد من مديريات أمانة العاصمة اليوم وقفات احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني.


وأكد أمين العاصمة حمود عُباد في الوقفة التي نظمتها مديريتي معين والثورة، استمرار الصمود في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً، ورفد الجبهات بالرجال والمال.

وشدد عباد في الوقفة التي حضرها وكيلا أمانة العاصمة علي السقاف وقناف المراني ومدير مديرية الثورة محمد الدرواني، على ضرورة التحرك الجاد ومضاعفة الجهود في الحشد لرفد الجبهات والتحلي بالوعي إزاء مخططات العدوان .

وحث قيادة المديريات على استكمال تجهيز قوافل الدعم من كافة مديريات الأمانة.. داعيا إلى التصدي لمن يحاول اقلاق السكينة العامة بالعاصمة من خلال إثارة الفوضى تحت مسميات يدعمها ويمولها العدوان.

إلى ذلك أكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مديريتي التحرير وصنعاء القديمة، على استمرار مواجهة العدوان ومرتزقته ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وتسيير قوافل الدعم.

وأكدوا في الوقفة التي حضرها وكيلا الأمانة علي القفري وعبد اللطيف العمري ووكيل وزارة الشباب غسان المداني ومنسق الجبهة الجنوبية احمد العلي، ومديري مديريتي التحرير وصنعاء القديمة مقبل جعامل وأحمد الصماط، استمرار دعم الجيش واللجان الشعبية حتى تحقيق النصر.

واستنكرت الكلمات التي القيت في الوقفة، الحرب الاقتصادية التي تشنها قوى تحالف العدوان ضد الشعب اليمني من خلال التلاعب بسوق الصرف والاقتصاد الوطني.

وأعلن أبناء ومشائخ وعقال ووجهاء مديريات التحرير وصنعاء القديمة ومعين والثورة النفير العام واستمرار دعم الجبهات بالرجال والمال.

وأكد بيانات صادرة عن الوقفات على أهمية تعزيز تماسك الجبهة الداخلية والوقف صفا واحدا في مواجهة العدوان.. محذرة من الدعوات المشبوهة التي تسعى إلى حرف البوصلة عن مواجهة العدوان.

ودعت البيانات الشعب اليمني إلى الحفاظ على الجبهة الداخلية والاستمرار في الصمود ورفد الجبهات وتعزيز التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة تنعي عبد الملك العمدي
محافظ حجة يلتقي قيادة مديرية مدينة حجة
رئيس الوزراء يلتقي وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش ترتيبات الاحتفال بالعيد الوطني الـ 55 لثورة 14 من أكتوبر
اجتماع للجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة رئيس الوزراء
مؤتمر صحفي بصنعاء حول تداعيات الحرب الإقتصادية على اليمن
شركة الغاز توزع 294 دينا غاز منزلي لعقال الحارات بأمانة العاصمة
فعالية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بريمة
مجلس الشورى يدين استمرار العدوان والحصار والحرب الإقتصادية على اليمن
أمسية ثقافية بالحديدة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد
العدوان السعودي على اليمن
الرئيس المشاط يلتقي رئيس رابطة علماء اليمن
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
[05/أكتوبر/2018]
غارتان لطيران العدوان على كرش في لحج
[05/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين وتضرر المنازل والمزارع بغارات الطيران والقصف الصاروخي والمدفعي للعدو ومرتزقته
[05/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by