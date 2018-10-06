محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين العاصمة يؤكد استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات صنعاء-سبأ:

نظمت بعدد من مديريات أمانة العاصمة اليوم وقفات احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني.



وأكد أمين العاصمة حمود عُباد في الوقفة التي نظمتها مديريتي معين والثورة، استمرار الصمود في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً، ورفد الجبهات بالرجال والمال.



وشدد عباد في الوقفة التي حضرها وكيلا أمانة العاصمة علي السقاف وقناف المراني ومدير مديرية الثورة محمد الدرواني، على ضرورة التحرك الجاد ومضاعفة الجهود في الحشد لرفد الجبهات والتحلي بالوعي إزاء مخططات العدوان .



وحث قيادة المديريات على استكمال تجهيز قوافل الدعم من كافة مديريات الأمانة.. داعيا إلى التصدي لمن يحاول اقلاق السكينة العامة بالعاصمة من خلال إثارة الفوضى تحت مسميات يدعمها ويمولها العدوان.



إلى ذلك أكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مديريتي التحرير وصنعاء القديمة، على استمرار مواجهة العدوان ومرتزقته ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وتسيير قوافل الدعم.



وأكدوا في الوقفة التي حضرها وكيلا الأمانة علي القفري وعبد اللطيف العمري ووكيل وزارة الشباب غسان المداني ومنسق الجبهة الجنوبية احمد العلي، ومديري مديريتي التحرير وصنعاء القديمة مقبل جعامل وأحمد الصماط، استمرار دعم الجيش واللجان الشعبية حتى تحقيق النصر.



واستنكرت الكلمات التي القيت في الوقفة، الحرب الاقتصادية التي تشنها قوى تحالف العدوان ضد الشعب اليمني من خلال التلاعب بسوق الصرف والاقتصاد الوطني.



وأعلن أبناء ومشائخ وعقال ووجهاء مديريات التحرير وصنعاء القديمة ومعين والثورة النفير العام واستمرار دعم الجبهات بالرجال والمال.



وأكد بيانات صادرة عن الوقفات على أهمية تعزيز تماسك الجبهة الداخلية والوقف صفا واحدا في مواجهة العدوان.. محذرة من الدعوات المشبوهة التي تسعى إلى حرف البوصلة عن مواجهة العدوان.



ودعت البيانات الشعب اليمني إلى الحفاظ على الجبهة الداخلية والاستمرار في الصمود ورفد الجبهات وتعزيز التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ