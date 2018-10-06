محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بريمة ريمة-سبأ:

نظمت بمحافظة ريمة فعالية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، نظمتها الوحدة الثقافية.



وفي الفعالية ألقيت كلمات لوكيل المحافظة محمد الوسد ومدير مديرية الجبين ماجد أمين وضيف المحافظة إبراهيم الجلال .. أشارت إلى أهمية استلهام الدروس من حياة الإمام زيد.



ودعت الكلمات إلى التزود من مدرسة الإمام زيد التي جسدت معاني الصمود والتضحية في مقارعة الباطل ومناصرة الحق لإعلاء كلمة الله.



وحثت الكلمات أبناء ريمة على التحرك نحو الجبهات ورفدها بالرجال والعتاد خاصة جبهة الساحل الغربي.



تخلل الفعالية التي حضرها مشرف المحافظة يحيى المؤيدي ووكيل المحافظة محمد عبده مراد ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية اللواء عبد الولي الطالبي وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظة، فقرات إنشادية وقصائد شعرية.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ