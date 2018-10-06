ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:09:15م
الرئيس المشاط يلتقي رئيس رابطة علماء اليمن
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
آخر الأخبار:
قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة تنعي عبد الملك العمدي
محافظ حجة يلتقي قيادة مديرية مدينة حجة
رئيس الوزراء يلتقي وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش ترتيبات الاحتفال بالعيد الوطني الـ 55 لثورة 14 من أكتوبر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس الشورى يدين استمرار العدوان والحصار والحرب الإقتصادية على اليمن
[06/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

أدان مجلس الشورى إستمرار العدوان والحصار والحرب الإقتصادية التي تشنها دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات على الشعب اليمني لما يقارب العام الرابع على التوالي.


وأشار مجلس الشورى في بيان صادر عنه إلى أن استمرار العدوان والحصار، فاقم من المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني وأثر سلبا على جميع مناحي حياة اليمنيين .

ولفت إلى أن الحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان، أدت إلى تدهور سعر صرف الريال مقابل العملة الأجنبية بصورة كبير، ما إنعكس سلباً على إرتفاع أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية والأدوية في مختلف المحافظات .

وجدد البيان التأكيد على أن الشعب اليمني يعاني من أسوأ كارثة إنسانية واقتصادية وصحية معاصرة بحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة، جراء استمرار العدوان.

وأرجع مجلس الشورى تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى الممارسات المتعمدة التي إنتهجها الرئيس المنتهية ولايته هادي وما يسمى بحكومة الشرعية بقرارهم نقل البنك المركزي إلى عدن والذي جاء بإيعاز من دول العدوان بعد فشلها في تحقيق أهدافها، ما أدى إلى تعثر صرف مرتبات موظفي الدولة وإنعكس مباشرةً على تردي الأوضاع الإنسانية والإقتصادية والمعيشية.

كما أرجع البيان تدهور الأوضاع الإقتصادية إلى طباعة كميات كبيرة من العملة النقدية المحلية بشكل عشوائي وغير مدروس وبفئات جديدة غير معتمد تداولها وبدون غطاء قانوني.

ولفت البيان إلى أن إستمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية والمعيشية في اليمن يأتي نتيجة محاولة قوى تحالف العدوان فرض أجندتها السياسية والاقتصادية والعسكرية بهدف تجويع الشعب اليمني وإخضاعه للوصاية الخارجية في ظل صمت دولي مريب.

واستنكر مجلس الشورى الممارسات الإقتصادية السلبية والسياسات الخاطئة التي تمارسها أيضا حكومة ما يسمى الشرعية في إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية والذي أدى لتوقف عجلة التنمية وأثر سلبا على النشاط الزراعي والصناعي والإقتصادي وفاقم أوضاع المواطنين المعيشية والصحية والتي إمتدت لتشمل المناطق الجنوبية والشرقية وأصبحت تعاني من توقف لخدمات الكهرباء والمياه وأزمة في المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية.

وطالب البيان الأمم المتحدة ممثلةً بالأمين العام والمنظمات الأممية التدخل العاجل بإلزام هادي الوفاء بما التزم به بخصوص دفع رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات وكذا ما تم من إتفاقات بخصوص دفع المرتبات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما طالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل السريع لإيقاف الحرب العدوانية على اليمن وتحمل المسؤولية في إيقاف ممارسات العدوان وحربه الاقتصادية والعمل على فتح المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

ونوه مجلس الشورى بموقف البرلمان الأوروبي الداعي إلى وقف العدوان على اليمن والذي يأتي إمتداد لمواقفهم الإنسانية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة تنعي عبد الملك العمدي
محافظ حجة يلتقي قيادة مديرية مدينة حجة
رئيس الوزراء يلتقي وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش ترتيبات الاحتفال بالعيد الوطني الـ 55 لثورة 14 من أكتوبر
اجتماع للجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة رئيس الوزراء
مؤتمر صحفي بصنعاء حول تداعيات الحرب الإقتصادية على اليمن
شركة الغاز توزع 294 دينا غاز منزلي لعقال الحارات بأمانة العاصمة
أمين العاصمة يؤكد استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات
فعالية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بريمة
أمسية ثقافية بالحديدة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد
العدوان السعودي على اليمن
الرئيس المشاط يلتقي رئيس رابطة علماء اليمن
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
[05/أكتوبر/2018]
غارتان لطيران العدوان على كرش في لحج
[05/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين وتضرر المنازل والمزارع بغارات الطيران والقصف الصاروخي والمدفعي للعدو ومرتزقته
[05/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by