محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الشورى يدين استمرار العدوان والحصار والحرب الإقتصادية على اليمن صنعاء-سبأ:

أدان مجلس الشورى إستمرار العدوان والحصار والحرب الإقتصادية التي تشنها دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات على الشعب اليمني لما يقارب العام الرابع على التوالي.



وأشار مجلس الشورى في بيان صادر عنه إلى أن استمرار العدوان والحصار، فاقم من المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني وأثر سلبا على جميع مناحي حياة اليمنيين .



ولفت إلى أن الحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان، أدت إلى تدهور سعر صرف الريال مقابل العملة الأجنبية بصورة كبير، ما إنعكس سلباً على إرتفاع أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية والأدوية في مختلف المحافظات .



وجدد البيان التأكيد على أن الشعب اليمني يعاني من أسوأ كارثة إنسانية واقتصادية وصحية معاصرة بحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة، جراء استمرار العدوان.



وأرجع مجلس الشورى تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى الممارسات المتعمدة التي إنتهجها الرئيس المنتهية ولايته هادي وما يسمى بحكومة الشرعية بقرارهم نقل البنك المركزي إلى عدن والذي جاء بإيعاز من دول العدوان بعد فشلها في تحقيق أهدافها، ما أدى إلى تعثر صرف مرتبات موظفي الدولة وإنعكس مباشرةً على تردي الأوضاع الإنسانية والإقتصادية والمعيشية.



كما أرجع البيان تدهور الأوضاع الإقتصادية إلى طباعة كميات كبيرة من العملة النقدية المحلية بشكل عشوائي وغير مدروس وبفئات جديدة غير معتمد تداولها وبدون غطاء قانوني.



ولفت البيان إلى أن إستمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية والمعيشية في اليمن يأتي نتيجة محاولة قوى تحالف العدوان فرض أجندتها السياسية والاقتصادية والعسكرية بهدف تجويع الشعب اليمني وإخضاعه للوصاية الخارجية في ظل صمت دولي مريب.



واستنكر مجلس الشورى الممارسات الإقتصادية السلبية والسياسات الخاطئة التي تمارسها أيضا حكومة ما يسمى الشرعية في إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية والذي أدى لتوقف عجلة التنمية وأثر سلبا على النشاط الزراعي والصناعي والإقتصادي وفاقم أوضاع المواطنين المعيشية والصحية والتي إمتدت لتشمل المناطق الجنوبية والشرقية وأصبحت تعاني من توقف لخدمات الكهرباء والمياه وأزمة في المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية.



وطالب البيان الأمم المتحدة ممثلةً بالأمين العام والمنظمات الأممية التدخل العاجل بإلزام هادي الوفاء بما التزم به بخصوص دفع رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات وكذا ما تم من إتفاقات بخصوص دفع المرتبات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.



كما طالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل السريع لإيقاف الحرب العدوانية على اليمن وتحمل المسؤولية في إيقاف ممارسات العدوان وحربه الاقتصادية والعمل على فتح المنافذ الجوية والبحرية والبرية.



ونوه مجلس الشورى بموقف البرلمان الأوروبي الداعي إلى وقف العدوان على اليمن والذي يأتي إمتداد لمواقفهم الإنسانية.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ