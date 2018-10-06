اجتماع للجنة التموينية بمحافظة صعدة

صعدة -سبأ:

وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة محمد علي كعيبة ومستشار المحافظة علي حسين الحوثي، إلى الجوانب المتعلقة بما يفتعله ضعفاء النفوس والمتلاعبين بأقوات المواطنين من أزمات خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة وما تقوم به اللجنة في هذا معالجة الوضع القائم.



كما أستمع الإجتماع لتقرير مدير مكتب الصحة بالمحافظة يحيى احمد شايم عن وضع المنشآت الصحية الخاصة ومدى مطابقتها للقوانين الصحية.



وتطرق الاجتماع إلى الحلول الكفيلة بمعالجة أزمة المشتقات النفطية وتوفير احتياجات المواطنين من هذه المواد.



وأكد العماد على ضرورة إيجاد المعالجات والحلول لإرتفاع الأسعار والحد من جشع بعض التجار والتخفيف من معاناة الموطنين.



وأشار إلى أن المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع للعمل على توفير إحتياجات أبناء المحافظة والتغلب على سياسات العدوان الرامية إلى تجويع أبناء اليمن .



حضر الإجتماع قائد الأمن المركزي العقيد نجيب الجشمي ومدير مديرية صعدة صالح السياغي.

[06/أكتوبر/2018]ناقش الجنة التموينية بمحافظة صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة محمد العماد الأوضاع التموينية بالمحافظة.سبأ