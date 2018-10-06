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آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:09:15م
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وكيل محافظة صنعاء لقطاع التربية يشيد بمستوى انضباط الكادر التعليمي
[06/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:

أشاد وكيل محافظة صنعاء لقطاع التربية والشباب طالب دحان ، بمستوى انضباط الكادر التعليمي وحرصهم على استمرار العملية التعليمية.


وثمن الوكيل دحان خلال زيارته التفقدية اليوم لعدد من المدارس بمديرية سنحان ثبات وصمود الكادر التعليمي في أداء واجبهم رغم التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

واكد الحرص على توفير سلال غذائية للمعلمين والحد الأدنى من احتياجاتهم بما يكفل التخفيف من معاناتهم .. لافتا إلى اهمية المساهمة المجتمعية والتجار والميسورين في دعم العملية التعليمية.

فيما اشار مدير مكتب التربية بسنحان فهد مرشد ، إلى الاجراءات التي تم اتخاذها لسد العجز في الكادر التعليمي في المدارس الحكومية وذلك عبر التنسيق مع المدارس الأهلية حرصا على إنجاح العام الدراسي .

سبأ
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