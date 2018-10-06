عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإنتربول يطالب السلطات الصينية بإيضاحات حول رئيسه المختفي جنيف – سبأ :



طالبت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) السلطات الصينية رسمياً اليوم السبت بإيضاحات حول رئيس الإنتربول الصيني المختفي منذ أيام مينغ هونغواي.



وقال الأمين العام للمنظمة يورغن ستوك في بيان اليوم ان "الإنتربول قدم طلباً رسمياً للسلطات الصينية بتقديم إيضاحات حول رئيس الإنتربول مينغ هونغواي".



وأضاف ان "الأمانة العامة للإنتربول تتطلع لإجابة رسمية من السلطات الصينية حول تساؤلات وقلق الإنتربول بشأن حالة رئيسه المختفي".



وكانت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) قالت في بيان أمس الجمعة، إنها على علم بالتقارير عن "مزاعم اختفاء" رئيس المنظمة مينغ هونغ وي.



وفي وقت سابق من أمس الجمعة فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقاً بالتعاون مع الإنتربول لمعرفة مكان مينغ بعدما أبلغت زوجته بأنه مفقود منذ سفره إلى وطنه الصين الأسبوع الماضي.



وقالت مصادر في الشرطة إن زوجة مينغ، المقيم في ليون حيث مقر الإنتربول، اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ سفره إلى الصين يوم 29 سبتمبر/ أيلول.



وكانت عائلة رئيس (الإنتربول) مينغ هونغواي أعلنت انقطاع اتصالها به واختفاءه منذ توجهه إلى العاصمة الصينية بكين أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ