محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة بمديريات المربع الشمالي بالحديدة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد الحديدة -سبأ:

نظم أبناء مديريات المربع الشمالي لمحافظة الحديدة اليوم مسيرة حاشدة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام .



وندد المشاركون في المسيرة بجرائم العدوان على الشعب اليمني والصمت الدولي للحصار الإقتصادي المفروض على اليمن من قبل دول العدوان السعودي الأمريكي.



وألقيت خلال المسيرة كلمات عبرت عن عظمة الإمام زيد وثورته ضد الظلم والطغيان والتضحية في سبيل الحق.



وحثت الكلمات على أهمية استلهام الدروس والعبر من حياة الإمام زيد رضي الله عنه وموقفه الذي سجله في التاريخ الإسلامي وعكس ذلك على واقع المعاناة والمظلومية التي يعيشها الشعب اليمني وما يواجه من استهداف لأمنه واستقراره واقتصاده .



شارك في المسيرة مشرف المحافظة أحمد البشري ووكيل المحافظة لشؤون الثقافة والإعلام علي قشر ووكيل وزارة التربية محمد لطف السقاف ومدير مكتب التربية بالمحافظة عمر بحر.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ