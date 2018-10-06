ارتفاع عدد السياح في تونس إلى 6,2 ملايين سائح

تونس – سبأ :



ارتفع عد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 16,9 في المائة إلى 6,2 مليون سائح خلال 2018، وهو ما يشكل عودة إلى مستويات السياحة السابقة للاعتداءات الإرهابية في عام 2015.



وبلغت العائدات 1,031 مليار يورو، مسجلة ارتفاعا أسرع من معدل تدفق السياح مع نسبة نمو بلغت 27,6 في المائة خلال عام.



وكشفت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي أن التوقعات تشير إلى أن نحو ثمانية ملايين سائح سيتوافدون على تونس هذه السنة، في تجاوز لعدد سبعة ملايين سائح الذي سُجل سنة 2010، العام المرجعي للسياحة التونسية.



ويشكل السياح الأوروبيون والروس القسم الأكبر من السياح الوافدين إلى تونس (أكثرمن 44,9 في المائة).

[06/أكتوبر/2018]سبأ