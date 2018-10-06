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آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:09:15م
الرئيس المشاط يلتقي رئيس رابطة علماء اليمن
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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  عربي ودولي
ارتفاع عدد السياح في تونس إلى 6,2 ملايين سائح
[06/أكتوبر/2018]
تونس – سبأ :

ارتفع عد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 16,9 في المائة إلى 6,2 مليون سائح خلال 2018، وهو ما يشكل عودة إلى مستويات السياحة السابقة للاعتداءات الإرهابية في عام 2015.


وبلغت العائدات 1,031 مليار يورو، مسجلة ارتفاعا أسرع من معدل تدفق السياح مع نسبة نمو بلغت 27,6 في المائة خلال عام.

وكشفت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي أن التوقعات تشير إلى أن نحو ثمانية ملايين سائح سيتوافدون على تونس هذه السنة، في تجاوز لعدد سبعة ملايين سائح الذي سُجل سنة 2010، العام المرجعي للسياحة التونسية.

ويشكل السياح الأوروبيون والروس القسم الأكبر من السياح الوافدين إلى تونس (أكثرمن 44,9 في المائة).

سبأ
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