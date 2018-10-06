محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بعمران عمران-سبأ:

نظمت بمحافظة عمران اليوم فعالية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.



وألقيت في الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة حسن الأشقص وعبدالعزيز خرفشة وعضو رابطة علماء اليمن العلامة محمد المأخذي ونائب رئيس مجلس التلاحم القبلي نايف الحايطي وعدد من الوجهاء والمشائخ .. كلمات أشارت إلى سيرة الإمام زيد وأخلاقه ومناقبه وثورته ضد الظلم والطغيان.



وأكدت أهمية استلهام الدروس والعبر من حياة الإمام زيد في مواجهة الظلم وتضحياته في نصرة المستضعفين .



وتطرقت إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من حصار ومؤامرة وحرب اقتصادية تستهدف تركيع الشعب وإخضاعه للوصاية الخارجية.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ