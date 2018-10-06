محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة دور أبناء محافظة إب في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة إب-سبأ:

ناقش اجتماع موسع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح اليوم دور أبناء المحافظة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



واستعرض الاجتماع بحضور المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد والأمين العام للمجلس المحلي أمين الورافي ووكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي ووكيل الوزارة لشئون المناطق الوسطى مدير أمن المحافظة اللواء عبدالحافظ السقاف الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.



وأكد الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات واللجنة الامنية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة أهمية تعزيز دور المجتمع في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإفشال مخططات العدوان .



وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح جهود الجميع في مساندة الاجهزة الامنية للقيام بواجباتها خاصة في ظل الأوضاع الراهنة ..لافتا إلى أن المحافظة ستظل منارة للسلام والتعايش .



وأكد أهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته .. حاثا الجميع على رص الصفوف والتلاحم والتصدي للعدوان من خلال رفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ