محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد الإعلاميين يدعو إلى المزيد من التلاحم في مواجهة العدوان والحصار صنعاء-سبأ:

ثمن اتحاد الإعلاميين اليمنيين الدور الكبير للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الوطنية في مناهضة العدوان والحرب التضليلية رغم تفاقم الحصار والأزمة الاقتصادية.



وأكد الاتحاد في بيان تلقته (سبأ) أن الحرب الاقتصادية هدفها تركيع الشعب اليمني وإخضاعه للمشاريع والاشتراطات الخارجية لقوى الاستكبار العالمي.



ودعا الاتحاد القوى الوطنية المناهضة للعدوان مزيد من التلاحم في مواجهة الحصار والعدوان وتداعيات تراجع العملة الوطنية على معيشة المواطنين.



وطالب حكومة الإنقاذ إلى بذل المزيد من الجهود للتخفيف من معاناة الأسر والشرائح الأكثر فقرا في المجتمع، وتفويت الفرصة على الأعداء الذين يتربصون بأمن اليمن ووحدته واستقراره.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ