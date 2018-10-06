محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرا المياه والبيئة والشئون الاجتماعية يناقشان جوانب التنسيق بين الوزارتين صنعاء-سبأ:

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع الجوانب المتصلة بتعزيز التنسيق والعمل بين الوزارتين.



وركز اللقاء على الوضع الحالي للمياه والصرف الصحي لتجمعات المهمشين وأهمية التدخل لتوفير الخدمات بأمانة العاصمة كمرحلة أولى .



وتم خلال اللقاء الاتفاق على عمل دراسة أولية وتقييم الوضع لهذه التجمعات يتم على ضوئها تجهيز الدراسات اللازمة لإمداد تلك التجمعات بالمياه وكذا التصريف السليم للصرف الصحي فور الحصول على التمويل .



كما تم الاتفاق على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تجهيز المسح الاجتماعي والنوعي لهذه التجمعات بحيث يسهل توصيل الإمدادات وتقدير الكميات اللازمة من قبل وزارة المياه وكذلك تغطية احتياجات الصرف الصحي .



وأكد وزير المياه والبيئة حرص الوزارة على توفير وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي لكافة شرائح المجتمع.



وأشار إلى أن البرامج والأنشطة الميدانية التي تنفذها الوزارة في مجال مكافحة الكوليرا في مختلف المحافظات تشمل كافة تجمعات وأماكن انتشار الوباء بما فيها تجمعات المهمشين .. مؤكدا استعداد الوزارة التعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية في تنفيذ البرامج والأعمال المشتركة.



فيما أشاد وزير الشئون الاجتماعية بجهود وزارة المياه والبيئة وحرصها على استمرار تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في ظل ما تتعرض له البنى التحتية لهذا القطاع من استهداف من قبل تحالف العدوان .

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ