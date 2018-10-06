محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير مكتب الصحة بالحديدة يطلع على إجراءات مكافحة الكوليرا بمديرية الزيدية الحديدة-سبأ:

اطلع مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور عبدالرحمن محمد جار الله على إجراءات مكافحة وباء الكوليرا المنتشرة في مديرية الزيدية ومعالجة المصابين والتوعية بأسباب انتقال المرض وكيفية معالجتها.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها مدير ادارة الترصد الوبائي الدكتور محمد الفقية و مدير مكتب الصحة بمديرية الحالي الدكتور عبدالحكيم هزاع و مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي يحي الجنيد أشار الدكتور جار الله إلى حرص مكتب الصحة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية على القضاء على وباء الكوليرا في المديرية والحد من إنتشاره



وأكد أهمية تدخل مؤسسة المياه ومياه الريف والموارد المائية لتعقيم وكلورة مياه الشرب ودفن المستنقعات بالمديرية خاصة بعدتلوث بعض آبار مياه الشرب بالمديرية والتي كانت السبب في انتشار الوباء.



ودعاء جارالله منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات العاملة بالمحافظة إلى سرعة التدخل وتقديم الدعم لمكافحة الكوليرا التي تجتاح المديرية للمرة الثالثة على التوالي في غضون أقل من سنة .



ولفت إلى أنه تم إرسال طواقم طبية وصحية وممرضين إلى المديرية مزودة بكافة التجهيزات والأدوية والمحاليل الفموية والوريدية والبروشورات التثقيفية وسيارات الإسعاف، حيث سيستمر عملهم في المديرية حتى يتم القضاء على الوباء.



إلى ذلك ناقش مدير مكتب الصحة بالحديدة الدكتور عبد الرحمن جار الله في اجتماعه مع مدير عام مديرية الزيدية عبد الرحمن المنصب ومدير مكتب الصحة بالمديرية أحمد عبدالقادر جيلاني احتياجات مكتب الصحة ومستشفى المديرية من أدوية ومستلزمات ومحاليل طبية لمكافحة الكوليرا والسيطرة عليها.



وفي الاجتماع الذي حضره الدكتور مدير ادارة الرعاية الصحية مناجي جبريل الاولية ومدير مكتب الصحة بمديرية الحالي الدكتور عبدالحكيم هزاع ثمن مدير مكتب الصحة الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية والفنية بمستشفى الزيدية وإدارة الترصد الوبائي وإدارة الإعلام والتثقيف الصحي في مكافحة الكوليرا ومعالجة المصابين ورفع الوعي المجتمعي بأسباب انتقال عدوى الكوليرا وكيفية الوقاية منها.



وأكد حرص وزارة الصحة وقيادة المحافظة ومكتب الصحة و إلى جانبهم منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصحة العالمية على مكافحة الكوليرا والحد من انتشاره .



وأشار جار الله إلى أنه سيتم التخاطب مع المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة للتدخل سريعا وتوفير الأدوية والمحاليل الخاصة بمعالجة الكوليرا.



فيما استعرض مدير عام المديرية ومدير مكتب الصحة بالمديرية أحمد عبدالقادر جيلان أهم احتياجات المرافق الصحية بالمديرية من أدوية ومستلزمات طبية لمواصلة هذه المرافق الصحية القيام بدورها الطبي والإنساني لمكافحة الكوليرا ومعالجة المرضى.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ