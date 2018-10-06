[06/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد عبدالملك عبدالله العمدي الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ60 عاما.
وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد حسن العمدي وأولاد الفقيد محمد وعبد القادر بمناقب عبد الملك العمدي من خلال عمله في منظومة السلطة المحلية وأخرها المدير الأسبق لمديرية السبعين بأمانة العاصمة.
وعبر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ