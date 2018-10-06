محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين العاصمة يطلع على ترتيبات إحياء الذكرى الثانية لمجزرة الصالة الكبرى صنعاء-سبأ:

اطلع أمين العاصمة حمود محمد عُباد على الترتيبات النهائية الخاصة بإحياء الذكرى الثانية لمجزرة الصالة الكبرى .



وأكد أمين العاصمة خلال زيارته لمكان الفعالية بالصالة الكبرى ومعه رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكلاء الأمانة يحيى جميل والمهندس وليد راصع والمهندس عايض الشميري والوكيلان المساعدين عبدالكريم الحوثي وعبدالله محرم، أهمية إحياء ذكرى مجزرة الصالة الكبرى التي ارتكبها العدوان في الثامن من أكتوبر 2016م وتذكير العالم بهذه الجريمة المروعة التي راح ضحيتها نحو ألف شهيد وجريح.



وثمن جهود اللجنة التحضيرية والمنظمة في الترتيب لإحياء الفعالية .. منوها باستمرار صمود الشعب اليمني في مواجهة قوى العدوان وما يفرضه من حصار منذ ما يقارب أربع سنوات.



ودعا أمين العاصمة، قيادات الأمانة والمجالس المحلية والقطاعات والمديريات والمكاتب التنفيذية وأبناء مديريات الأمانة إلى المشاركة في إحياء هذه الذكرى التي ستقام الاثنين المقبل لإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ