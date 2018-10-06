توجه الناخبين البرازيليين غداً إلى صناديق الاقتراع لإنتخاب رئيس جديد للبلاد

برازيليا سيتي – سبأ :



يتوجه الناخبون البرازيليون غداً الأحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات كبيرة وأجواء متوترة، دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بنشر 280 ألف رجل أمن لتأمين الجولة الأولى من الاقتراع .



ويحاول المرشحون استمالة آخر المترددين عشية اقتراع هو الأقل حسماً والأشد استقطاباً في تاريخ البرازيل الحديث.



وتصدر المرشح بولسونارو البالغ من العمر 63 عاما، استطلاعات الرأي الأخيرة، ولكنه يواجه تحديات متنامية من مرشح آخر هو فرناندو حداد، رئيس بلدية ساو باولو السابق، والذي يبلغ من العمر 55 عاماً.



واختار حزب العمال اليساري فرناندو حداد اللبناني الاصل مرشحاً بديلاً للرئيس الاسبق إيناسيو لولا دا سيلفا لخوض الانتخابات الرئاسية حيث يقضي الاخير حكما بالسجن لإدانته في قضايا فساد وتبيض أموال.



ويتمتع ثلاثة آخرون من بين 13 مرشحاً، بحظ وافر للفوز في الانتخابات التي يتوقع لها على نطاق واسع أن تشهد جولة إعادة، حُدد لها تاريخ 28 أكتوبر الجاري.

[06/أكتوبر/2018]سبأ