ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:52:53م
الرئيس المشاط يلتقي رئيس رابطة علماء اليمن
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
آخر الأخبار:
اجتماع للجنة التموينية بمحافظة صعدة
وكيل محافظة صنعاء لقطاع التربية يشيد بمستوى انضباط الكادر التعليمي
الإنتربول يطالب السلطات الصينية بإيضاحات حول رئيسه المختفي
مسيرة بمديريات المربع الشمالي بالحديدة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
توجه الناخبين البرازيليين غداً إلى صناديق الاقتراع لإنتخاب رئيس جديد للبلاد
[06/أكتوبر/2018]
برازيليا سيتي – سبأ :

يتوجه الناخبون البرازيليون غداً الأحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات كبيرة وأجواء متوترة، دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بنشر 280 ألف رجل أمن لتأمين الجولة الأولى من الاقتراع .


ويحاول المرشحون استمالة آخر المترددين عشية اقتراع هو الأقل حسماً والأشد استقطاباً في تاريخ البرازيل الحديث.

وتصدر المرشح بولسونارو البالغ من العمر 63 عاما، استطلاعات الرأي الأخيرة، ولكنه يواجه تحديات متنامية من مرشح آخر هو فرناندو حداد، رئيس بلدية ساو باولو السابق، والذي يبلغ من العمر 55 عاماً.

واختار حزب العمال اليساري فرناندو حداد اللبناني الاصل مرشحاً بديلاً للرئيس الاسبق إيناسيو لولا دا سيلفا لخوض الانتخابات الرئاسية حيث يقضي الاخير حكما بالسجن لإدانته في قضايا فساد وتبيض أموال.

ويتمتع ثلاثة آخرون من بين 13 مرشحاً، بحظ وافر للفوز في الانتخابات التي يتوقع لها على نطاق واسع أن تشهد جولة إعادة، حُدد لها تاريخ 28 أكتوبر الجاري.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الإنتربول يطالب السلطات الصينية بإيضاحات حول رئيسه المختفي
ارتفاع عدد السياح في تونس إلى 6,2 ملايين سائح
إستشهاد إمراة وإصابة 18 آخرين في إنفجار لغم ريف حماة الشمالي وسط سورية
رئيس المجلس الأوروبي: يمكن التوصل لاتفاق خروج بريطانيا نهاية العام
روسيا : سياسة الغرب القصيرة النظر حولت ليبيا إلى معقل للإرهاب الأكثر خطراً
رئيس الوزراء الجزائري ينفي وجود أزمة سياسية بين بلاده وفرنسا
أمريكا تدرس منح إعفاءات من عقوبات إيران النفطية
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين شقيقين في بحر غزة
فتح تحقيق في فرنسا بعد اختفاء رئيس الانتربول الصيني الجنسية
الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يختار رئيس الوزراء أبي زعيما له
العدوان السعودي على اليمن
الرئيس المشاط يلتقي رئيس رابطة علماء اليمن
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
[05/أكتوبر/2018]
غارتان لطيران العدوان على كرش في لحج
[05/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين وتضرر المنازل والمزارع بغارات الطيران والقصف الصاروخي والمدفعي للعدو ومرتزقته
[05/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by