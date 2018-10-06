محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب الزراعة بمحافظة صنعاء يدشن حملة ضد مرض الجلد العقدي للأبقار صنعاء - سبأ:

دشن مكتب الزراعة والري اليوم بمحافظة صنعاء حملة للأبقار ضد مرض الجلد العقدي بمديريات مناخة وصعفان والحيمة الخارجية بتمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر .



وأوضح مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس علي القيري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الحملة التي تستمر 20 يوما وتنفذها ست فرق بيطرية تهدف إلى مكافحة هذا المرض الذي أدى إلى نفوق 40 رأس بقر وإصابة عدد كبير منها .



وأشار إلى انه تم إعداد برنامج طارئ ورفعه للجنة الدولية للصليب الأحمر وتم التفاهم معهم بضرورة تنفيذ البرنامج لتجنب حدوث كارثة في الثروة الحيوانية وانتشار الوباء .. مثمناً سرعة تجاوب الصليب الأحمر في تمويل تنفيذ الحملة.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ