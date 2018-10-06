اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 6 أشخاص في انفجار استهدف حافلة في مصفى للنفط بالعراق بغداد – سبأ :





اعلنت الشرطة العراقية اليوم السبت مصرع ستة اشخاص اثر انفجار مركبة مفخخة استهدفت حافلة في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.







ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن مصدر في الشرطة العراقية ان الحافلة المستهدفة كانت تقل موظفين في مصفى (الصينية) كانوا في طريقهم من مدينة (بيجي) الى مقر عملهم في ناحية (الصينية) القريبة من محافظة صلاح الدين.



وأوضح ان الانفجار تسبب في مصرع ستة اشخاص وإصابة 34 آخرين بجراح متباينة نقلوا على اثرها الى احد المستشفيات.



وشهدت مدينة الفلوجة كذلك صباح اليوم انفجار سيارة مفخخة ما أسفر عن اصابة خمسة اشخاص بجراح متباينة بينهم شرطيان.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ