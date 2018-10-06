[06/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:
نظم طلاب ومعلمو مدارس مديريات القطاع الغربي بمحافظة صنعاء اليوم وقفات احتجاجية تنديداً باستمرار العدوان والحرب الاقتصادية التي يشنها على الشعب اليمني .
وحمل المشاركون في الوقفات الاحتجاجية أمريكا مسئولية تمادي العدوان في ارتكاب جرائمه واستمرار حصاره الخانق على الشعب اليمني ..مطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاضطلاع بالدور المسئول والتدخل لوقف العدوان على اليمن أرضا وإنسانا وإيقاف الحرب الاقتصادية وتداعياتها على العملة الوطنية .
وأكدوا استمرار الصمود في مواجهة العدوان والإصرار على استمرار العملية التعليمية رغم التحديات.
سبأ