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وزارة المياه والبيئة تنظم وقفة استنكارا للحرب الإقتصادية على الشعب اليمني
[06/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

نظمت وزارة المياه والبيئة والهيئات المؤسسات التابعة لها اليوم وقفة احتجاجية استنكارا للحرب الإقتصادية التي تشنها دول العدوان على الشعب اليمني منذ بدء العدوان.


وعبر المشاركون في الوقفة التي حضرها وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير ونائب الوزير عبدالله الهادي، عن رفضهم القاطع لكل الوسائل والأساليب التي تنهجها دول تحالف العدوان لشن حرب اقتصادية على اليمن بهدف تجويع أبناء اليمن وتدمير البنية الاقتصادية.

وأكد بيان صادر عن الوقفة أن الشعب اليمني الذي استطاع على مدى ما يقارب أربع سنوات مواجهة صلف العدوان، قادر على مواجهة هذه الحرب وإفشال كل المؤامرات التي يسعى من خلالها العدو إلى تركيع الشعب اليمني بالتجويع والتآمر على مقومات حياته.

وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني الذي أذهل العالم بصموده أمام تحالف عالمي سيتجاوز هذه الحرب الإقتصادية الظالمة وهذا الحصار الجائر بمزيد من التلاحم والصمود.

ودعا موظفي وزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها كافة شرائح المجتمع إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل بما يعزز من الصمود في مواجهة العدوان وكسر الحصار الذي أرادوا من خلاله تجويع الشعب اليمني.

وأكدوا أن أدوات العدوان في الحرب الاقتصادية على اليمن كشفت العناوين التي يتبنونها في الحرص على مصالح الشعب الذي صار يعرف عدوه المتجرد من كل القيم الإنسانية .

وأكدوا استمرار الصمود من خلال العمل بوتيرة عالية من منطلق المسؤولية والواجب الوطني وأن قطاعي المياه والصرف الصحي والبيئة سيظل في مقدمة القطاعات الحيوية العاملة بشكل يلبي تطلعات المواطنين من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومؤسساتها.

وطالب البيان المجتمع الدولي وكافة المنظمات وفي مقدمتها الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب مظلومية اليمن وما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار جائر .. محملا المجتمع الدولي ومنظماته المسئولية لعدم اتخاذ أي موقف تجاه طباعة العملة التي كانت سبب لانهيار العملة اليمنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية.

سبأ
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