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آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:52:53م
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نفيذي البيضاء يستعرض عدد من تقارير الاداء
[06/أكتوبر/2018]
البيضاء-سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة البيضاء برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري اليوم مستوى اداء الاجهزة التنفيذية والآليات الكفيلة بتعزيز الاداء في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن.


واستعرض الاجتماع عدد من تقارير الاداء و خطط وبرامج تطوير المكاتب التنفيذية وأهمية توافقها مع المرحلة الراهنة وما تتطلبه من خطوات وإجراءات عملية تسهم في تعزيز مستوى العمل التنفيذي والمحلي في ظل التحديات الراهنة.

كما استعرض الاجتماع التقارير المتعلقة بمستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية ..مؤكد ضرورة قيام جميع قيادات السلطة المحلية والتنفيذية بدورها في حماية امن واستقرار مناطق المحافظة من مرتزقة العدوان .

و استمع الاجتماع الى تقرير مدير عام صندوق النظافة والتحسين المهندس خالد القفعي المتضمن ابرز الصعوبات التي تواجه اداء الصندوق والسبل الكفيله لمعالجتها واستمرار عمال النظافة في مهامهم رغم شحت المصروفات .

فيما قدم مدير عام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور فيصل السوداني شرح عن سير العمل في صيانة وتوسعة طريق مارب - البيضاء بتمويل وزارة الاشغال العامة وصندوق الطرق ومستوى الانجاز فيه والذي يخدم تجمعات سكانية واسعة .

كما قدم مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة احمد الحازبي التقرير المتعلق بالرقابة على اسعار السلع و سير توزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين بالتنسيق مع الجهات وتأمين احتياجات السوق المحلية بالكميات الكافية بالسعر الرسمي .

وفي الاجتماع محافظ البيضاء علي المنصوري ضرورة تفعيل أداء المكاتب التنفيذية وبما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق لتجاوز الصعوبات وفق الإمكانات المتاحة ..مشيرا الى محاولة دول العدوان لإخضاع الشعب اليمني من خلال الحرب الاقتصادية في ظل استمرار العدوان والحصار ما يستوجب من الجميع تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة كل التحديات .

سبأ
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