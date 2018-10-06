محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الداخلية يتفقد مستوى الجهوزية بأمن العاصمة وعدد من المناطق صنعاء -سبأ:

تفقد وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري اليوم سير العمل بإدارة أمن أمانة العاصمة ومستوى الانضباط والجهوزية الأمنية.



وخلال لقاء وزير الداخلية مدير أمن أمانة العاصمة العميد ركن معمر هراش وعدد من القيادات الأمنية، أشاد بجهود قيادات ورجال الأمن وما تم تحقيقه من انجازات في مجال مكافحة الجريمة والحد منها.



وحث الوزير الماوري على أهمية بذل المزيد من الجهود لإفشال مؤامرات العدوان الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



كما قام وزير الداخلية بزيارة لإدارة أمن المنطقة الغربية ومنطقة السبعين بأمانة العاصمة، التقى خلالها بالضباط والأفراد.. مشيدا بمستوى الجهوزية والروح المعنوية لرجال الأمن.



وتفقد اللواء الماوري مستوى الانضباط في عدد نقاط الخدمات الأمنية في الأمانة .. منوها بمستوى الانضباط والتواجد الأمني في هذه النقاط.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ