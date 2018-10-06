محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة توعوية بمدارس مدينة الحديدة الحديدة-سبأ:

دشنت القافلة الإرشادية التي ينفذها مكتبا الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة اليوم حملة توعوية بمدارس مدينة الحديدة تحت شعار " العدوان لن يثنينا عن مواصلة تعليمنا ".



وفي التدشين الذي حضره مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالحديد سليمان الفقية .. أوضح نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة محمد الغليسي أن الحملة التي تنفذ على مدى عشرة أيام بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالحديدة من أجل تعزيز صمود العملية التعليمية تستهدف طلاب وطالبات مدارس المدينة .



وأشار إلى أن الحملة التي دشنت اليوم بمدرسة عثمان والشهيد الزبيري بمديريتي الحالي والميناء تتضمن أنشطة توعوية للطلاب والطالبات حول مخططات العدوان التي تستهدف اليمن وأهمها الحرب الإقتصادية التي يشنها تحالف العدوان في محاولة لتركيع الشعب اليمني وتجويعه.



وأكد الغليسي إستمرار الحملة بمدارس مدينة الحديدة بما يعزز من الصمود والثبات في وجه العدوان ومواصلة العملية التعليمية رغم صلف وغطرسة العدوان وإستهدافه للمنشآت التعليمية .



وذكر أن تسلح الطلاب والطالبات بالوعي كفيل بإستمرار العملية التعليمية وإفشال محاولات العدوان تعطيل الدراسة سواء كان التعليم الأساسي والثانوي أو التعليم العالي.



ولفت إلى أن القافلة الإرشادية التي يشارك فيها أكثر من 20 خطيبا ومرشدا ستواصل نشاطها التوعوي في محافظة الحديدة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة.



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سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ